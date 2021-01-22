Злоумышленники запустили новую схему

Телефонные мошенники придумали новую схему — теперь они выманивают у россиян деньги, ссылаясь на Центробанк. Злоумышленники звонят клиентам банков, представляются сотрудниками полиции или других правоохранительных органов и сообщают, что те стали фигурантами уголовного дела по заявлению ЦБ. Новую легенду, запущенную мошенниками, выявили в самом Центробанке. Регулятор уже разослал предупреждение всем участникам банковского сектора.

Абонента в этом случае сразу должно насторожить упоминание ЦБ. Банк России никогда не подает заявлений в правоохранительные органы без ведома клиента кредитной организации. Мошенники рассчитывают на эффект неожиданности и страх перед людьми в погонах, пояснил директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев:

«Данный способ манипуляции, конечно, рассчитан на менее защищенные слои населения, это лица предпенсионного и пенсионного возрастов, которые не всегда осведомлены о тех или иных способах мошенничества.

Когда им звонит пресловутый сотрудник правоохранительных органов и уверенным голосом рассказывает о себе, свое ФИО, свою должность, звание, люди, действительно, впадают в некий трепет и ужас, и под воздействием этой психологической атаки они могут выдать ту или иную персональную информацию. Они, действительно, в зоне риска. Более молодое поколение гораздо лучше осведомлено о способах, тактике мошенников.

Когда вам кто-то звонит и запрашивает какую-либо информацию о ваших банковских картах, о ваших счетах, первое, что нужно сделать, это положить трубку».

Злоумышленники всегда пытаются получить от жертв их персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях и тому подобное. Эта информация используется для хищения денег со счетов банковских клиентов.

Все подобные звонки нужно обязательно перепроверять, советует начальник сектора платежных систем департамента защиты информации Газпромбанка Николай Пятиизбянцев: «Если, действительно, возбуждено уголовное дело или проходит проверка в рамках какого-то заявления, то должны пригласить в отделение полиции к следователю, дознавателю и там допросить. По телефону могут только позвонить и пригласить, чтобы выяснить какие-то моменты.

Поэтому человек должен сказать, что ничего он сообщать по телефону не будет, но готов подъехать — это первое.





Второе — он может поинтересоваться фамилией, должностью, местом работы человека, который ему звонит, и перезвонить по телефону в дежурное отделение, узнать, работает ли такой сотрудник и можно ли с ним связаться по его же вопросу. Вот, в общем-то, простой алгоритм действий».

По данным Центробанка, только с июля по сентябрь прошлого года мошенники провели 180 тыс. операций без согласия клиента и, похитили 2,5 млрд руб.

Каждый второй держатель банковских карт признавался в опросе Национального агентства финансовых исследований, что за последние полгода хотя бы раз сталкивался с мошенничеством.

Но при этом доля тех, кто реально пострадал от злоумышленников, не превышает 4%. И этот показатель не растет уже как минимум год.

Григорий Колганов, Светлана Белова