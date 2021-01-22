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Полиция вручила предостережение главе нижегородского штаба Навального

Полиция вручила координатору нижегородского штаба оппозиционера Алексея Навального Роману Трегубову предостережение относительно намеченной на субботу акции протеста.

«Попросили не заниматься экстремизмом и массовыми беспорядками»-- говорится в сообщении штаба в соцсетях. Нижегородские сторонники господина Навального добавили, что шествие 23 января «исключительно мирное». Они надеются, что «и власти будут благоразумными».

Ранее в пятницу полиция предостерегла нижегородцев от призывов к участию и участия в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального. Предупреждение о несанкционированной акции среди родителей распространили нижегородские учебные заведения.

Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево по прилету из Германии, где он проходил реабилитацию после отравления. ФСИН попросила суд заменить оппозиционеру условный срок реальным по делу «Ив Роше», заседание назначено на 2 февраля.

Владимир Зубарев


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