Полиция вручила предостережение главе нижегородского штаба Навального

Полиция вручила координатору нижегородского штаба оппозиционера Алексея Навального Роману Трегубову предостережение относительно намеченной на субботу акции протеста.

«Попросили не заниматься экстремизмом и массовыми беспорядками»-- говорится в сообщении штаба в соцсетях. Нижегородские сторонники господина Навального добавили, что шествие 23 января «исключительно мирное». Они надеются, что «и власти будут благоразумными».

Ранее в пятницу полиция предостерегла нижегородцев от призывов к участию и участия в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального. Предупреждение о несанкционированной акции среди родителей распространили нижегородские учебные заведения.

Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево по прилету из Германии, где он проходил реабилитацию после отравления. ФСИН попросила суд заменить оппозиционеру условный срок реальным по делу «Ив Роше», заседание назначено на 2 февраля.

Владимир Зубарев