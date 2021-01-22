Нижегородская полиция предостерегает от участия в протестах 23 января

Главное управление МВД по Нижегородской области предупредило об ответственности за призывы к участию и участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Нижнем Новгороде. Его сторонники по всей стране в субботу намерены протестовать против задержания политика.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться»,– заявили в областном управлении МВД. Там призвали граждан «не поддаваться на провокации» и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Одновременно с полицией предупреждение о несанкционированной акции среди родителей распространили нижегородские учебные заведения. По данным “Ъ-Приволжье”, сегодня в некоторых школах состоялись встречи завучей по воспитательной работе с учениками, педагоги отговаривали детей ходить на митинг. Более того, в ряде школ классным руководителям пригрозили увольнением, если школьники окажутся среди задержанных полицией граждан. Горожане говорят, что в родительских чатах нижегородцы уговаривают друг друга не пускать детей на акции протеста.

По сообщениям нижегородцев, преподаватели некоторых школ и вузов грозят школьникам и студентам отчислениями, если они будут замечены в числе протестующих. Генпрокуратура РФ через руководство школ призвала педагогов контролировать детей и самим не ходить на митинг во избежание арестов. В некоторых школах на субботу назначены экзамены, в других занятия смещены на вторую половину дня, когда намечены протесты.

Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево по прилету из Германии, где он проходил реабилитацию после отравления. ФСИН попросила суд заменить оппозиционеру условный срок реальным по делу «Ив Роше». Заседание суда назначено на 2 февраля.

Роман Рыскаль, Александра Викулова