В Тутаеве будут производить инновационные катера

В городе Тутаеве Ярославской области будут производиться инновационные катера из полиэтилена низкого давления, сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности областного правительства. В сообщении отмечается, что выпуск катеров освоен «Компанией Дизель».

Инженеры компании разработали модель катера с учетом передовых мировых разработок и советов специалистов Госинспекции по маломерным судам. Длина катера, в зависимости от модификации, от 5 м до 12 м. Катера могут оснащаться навесными или стационарными двигателями различной мощности.

«Катер получился функциональный: он не боится коррозии и повреждений при швартовке к необорудованным причалам, не требует покраски, устойчив к волнам»,– говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева, в планах компании активное продвижение катеров на зарубежные рынки. Производиться новые катера будут, в том числе, на территории опережающего развития «Тутаев».

Антон Антонов