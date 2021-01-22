Участники нацпроекта из Петербурга вдвое увеличили производительность технологических процессов

Петербургские предприятия – участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» по итогам года увеличили производительность технологических процессов в два раза. По состоянию на конец 2020 года в данный проект были вовлечены 59 предприятий. В 2019 году в проекте участвовали 17 компаний.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в прошлом году пилотные проекты по оптимизации производственных потоков были успешно завершены в 15 петербургских компаниях. В результате проведенной работы на предприятиях снижено время протекания процесса в среднем в два раза, повышена загрузка оборудования и персонала в среднем до 85%. Кроме этого также вдвое выросла выработка в потоке— то есть количество продукции за определенный период времени в среднем на одного работника. Среди наиболее успешных в администрации Петербурга назвали проект по производительности труда на АО «Кронштадтский морской завод».

Предполагается, что в наступившем году в нацпроект будут вовлечены еще 48 петербургских предприятий.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компаниям из Петербурга начислят премии городского правительства за создание высокотехнологичных рабочих мест.