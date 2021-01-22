Более 2,1 тысячи доз вакцин от COVID-19 получит Саров в январе

Более 140 жителей Сарова к 22 января прошли оба этапа вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации ЗАТО. За последние сутки один из компонентов прививки получили 120 граждан. Чтобы увеличить этот показатель до 200 человек в день, обе городские поликлиники переходят на двусменный режим работы.

Следующая партия вакцины из 2,1 тыс. доз поступит в Саров в середине следующей недели — до конца января.

Как ранее сообщалось, запись на вакцинацию от коронавируса в Сарове стартовала 18 января. Отметим, что статистика по числу заболевших в ЗАТО ведется отдельно от Нижегородской области. Всего в Сарове к 22 января выявили более 15,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели около 11,5 тыс. граждан, скончались 100 саровчан.

Анастасия Еремина