Безъядерная мина

В пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия. Его участники обязуются «ни при каких условиях не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать и не иметь во владении» подобных вооружений. К этому договору не присоединились ни Россия, ни другие страны, официально или неофициально владеющие ядерными арсеналами. Но в долгосрочной перспективе полностью игнорировать его у них, по мнению экспертов, не получится.

У сторонников безъядерного мира большой праздник: вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), за который они бились много лет. В конце октября прошлого года этот принятый в 2017 году документ ратифицировало 50-е государство (Гондурас), что запустило 90-дневный отсчет до обретения им законной силы. Еще 35 стран сейчас в процессе ратификации. Если все они доведут дело до конца, ДЗЯО охватит почти полмира. Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) за усилия по выработке этого соглашения еще в 2017 году присудили Нобелевскую премию мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал вступление в силу ДЗЯО в ходе специального видеообращения. «Я рад отметить, что сегодня вступает в силу Договор о запрещении ядерного оружия — первый многосторонний договор о ядерном разоружении за два десятилетия. Это важный шаг на пути к цели освобождения мира от ядерного оружия и сильная демонстрация поддержки многосторонним подходам к ядерному разоружению»,— заявил он.

Ключевая цель ДЗЯО — полный запрет ядерных вооружений. Государства—члены нового договора обязуются «никогда и ни при каких условиях не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать и не иметь во владении» ядерных бомб. Впрочем, их у стран, присоединившихся к ДЗЯО, и нет. Среди его участников в основном государства Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии.

Страны, обладающие ядерным оружием официально (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) и неофициально (Израиль, Индия, Пакистан, КНДР), договор проигнорировали. На них он распространяться не будет. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия с уважением относится к взглядам сторонников скорейшего отказа от ядерного оружия, «однако не разделяет подходов к достижению этой цели, которые предполагают искусственное форсирование процесса ядерного разоружения, а поэтому считает выработку данного документа ошибкой». «Этот договор не способен внести вклад в процесс ограничений и сокращений ядерных вооружений»,— сказала она.

Неприятие ДЗЯО — один из немногих пунктов международной повестки, по которым позиции России и США фактически идентичны.

При этом администрация предыдущего президента США Дональда Трампа была так негативно настроена по отношению к этой инициативе, что до последнего пыталась уговорить страны, присоединившиеся к договору, отозвать свои подписи. Из стран—членов НАТО в переговорах по выработке ДЗЯО участвовали только Нидерланды, однако они в итоге проголосовали против его принятия.

Тем не менее многие эксперты убеждены: делать вид, что никакого нового договора нет, у его противников не получится, по крайней мере в долгосрочной перспективе. Это касается и России, которая не стала давить на своих партнеров, пожелавших присоединиться к ДЗЯО. «Для России ДЗЯО — это новая головная боль. Участниками договора ведь стали и страны, имеющие союзнические или партнерские отношения с Россией. Прежде всего это, конечно, Казахстан»,— напомнил “Ъ” директор ПИР-Центра Владимир Орлов.

Казахстан — единственная страна постсоветского пространства, ставшая участником ДЗЯО.

При присоединении к договору в МИДе страны отметили, что основные положения ДЗЯО отвечают принципиальной позиции Казахстана, который «прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны—лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения».

Между тем Москву и Астану связывают договоренности об использовании Россией полигона Сары-Шаган для испытания баллистических ракет. Некоторые эксперты не исключают, что в перспективе такое сотрудничество может быть расценено наиболее радикально настроенными странами—членами нового договора как противоречащее его условиям. Дело в том, что в договоре содержится запрет на оказание содействия кому-либо в осуществлении деятельности, запрещенной для его членов. А значит, предоставление Казахстаном своего полигона может быть гипотетически расценено как содействие России в развитии ее ракетно-ядерной программы.

По словам директора программы международных организаций и нераспространения Венского центра по разоружению и нераспространению Гаухар Мухатжановой, представители многочисленных неправительственных организаций, поддерживающих и продвигающих ДЗЯО, трактуют договор именно так. Однако решающее слово, по ее словам, должны будут сказать сами государства—участники ДЗЯО на первой встрече (она пройдет в Вене в конце этого или начале следующего года). «Пока страны не высказали четкой позиции по этому вопросу»,— пояснила она “Ъ”.

“Ъ” запросил комментарий у МИД Казахстана.

Источники “Ъ” в госструктурах РФ говорят, что сейчас никаких опасений у них новый договор не вызывает, но допускают, что в будущем вопрос о сотрудничестве Казахстана с Россией возникнет на уровне дискуссии.

Негативных практических последствий в Москве от этого, однако, не ожидают, поскольку формулировки договора оставляют большое пространство для интерпретации.

При этом Гаухар Мухатжанова отметила, что новый договор в долгосрочной перспективе может создать определенные проблемы и для западных ядерных держав. «Его поддержка в европейских странах растет понемногу. Со вступлением ДЗЯО в силу у сторонников разоружения появляется возможность не абстрактно призывать свои власти сделать больше, но требовать присоединиться к договору. В НАТО это может со временем привести к серьезным дискуссиям»,— прогнозирует эксперт. Напомним, ряд стран альянса размещает на своей территории ядерное оружие США, другие участвуют в так называемых программах по совместному его использованию.

Исполнительный директор ICAN Беатрис Фин заявила “Ъ”, что вступление в силу ДЗЯО «повлияет на все государства — как те, что присоединились к нему, так и те, которые этого не сделали». Она надеется, что страны, обладающие ядерным оружием, рано или поздно прислушаются к голосам тех, кто требует отказа от него.

Однако пока интереса к договору не проявляет даже страна, непосредственно пострадавшая от ядерного оружия,— Япония.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в четверг заявил, что страна не намерена присоединяться к ДЗЯО. «Как единственная страна в мире, которая пострадала от атомных бомбардировок во время войны, Япония обязана играть ведущую роль в международном сообществе с целью реализации концепции мира без ядерного оружия,— заявил он (цитата по ТАСС).— Тем не менее договор не имеет поддержки со стороны ядерных держав и большинства неядерных государств. Япония не собирается его подписывать».

Елена Черненко; Александр Константинов, Астана