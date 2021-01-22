Производство молока и мяса выросло в Нижегородской области

Более 506 тыс. т молока произвели сельскохозяйственные организации Нижегородской области в 2020 году. Это на 4,2% больше по сравнению с уровнем предыдущего года, подсчитали в Нижегородстате.

Производство мяса и птицы на убой выросло на 2,6% до 143,1 тыс. т, производство яиц сократилось на 8% до 1,1 млн шт.

Как ранее сообщалось, в 2020 году в Нижегородской области реконструировали и построили 18 животноводческих ферм общей мощностью более 6 тыс. голов крупного рогатого скота. На развитие животноводства в 2021 году выделили более 1,6 млрд руб.

Анастасия Еремина