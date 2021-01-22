Суд запретил компании «АБЗ-Дорстрой» сбрасывать сточные воды в реку Дудергофку

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску природоохранной прокуратуры в защиту интересов неопределенного круга лиц, в котором истец просил запретить строительной компании АО «АБЗ-Дорстрой» осуществлять сброс сточных вод в реку Дудергофку — в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, из материалов дела следует, что природоохранная прокуратура на основании информации Государственной административно-технической инспекции провела проверку соблюдения компанией требований водного законодательства. В ходе нее было установлено, что АО «АБЗ-Дорстрой» в рамках выполнения работ по строительству обхода Красного Села (2-й этап — участок от проспекта Ленина до Кингисеппского шоссе), построив систему дождевой канализации, осуществляла с ее помощью сброс сточных вод в реку Дудергофку. При этом комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга решение о предоставлении вышеуказанного водного объекта в пользование для сброса сточных вод на данном участке компании не выдавал.

Суд исковые требования прокуратуры в отношении АО «АБЗ-Дорстрой» удовлетворил.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура внесла представления за загрязнение водных объектов сразу трем компаниям в Петербурге.