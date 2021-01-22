В канале Заинской ГРЭС обнаружили загрязнение воды

На поверхности воды канала Заинской ГРЭС обнаружено радужное пятно пока неустановленного вещества площадью 4 тыс. кв. м — 200х20 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

На месте ЧП подрядчик выставил боновые ограждения. В данный момент проводится сбор неизвестного вещества для его дальнейшей утилизации.

«Причина происшествия устанавливается. Организовано информационное взаимодействие с министерством экологии, Управления Роспотребнадзора по РТ, природоохранной прокуратурой, МВД по РТ», — отмечается в сообщении МЧС.

"Ъ-Казань"