Закрытие школ и дистанционка во время пандемии могут обойтись Германии в €3,3 трлн

Эксперты немецкого Института экономических исследований (Ifo) попробовали подсчитать, какой негативный экономический эффект могут иметь для Германии временное закрытие школ и перевод школьников на дистанционное обучение во время пандемии — негативный эффект связан с ухудшением образования при подобном формате. Как рассказал газете Handelsblatt экономист Ifo Людгер Вессманн, это может привести к «огромному экономическому ущербу как для отдельных школьников, так и для экономики в целом», потому что «ничто в экономике образования не имеет столь основательных подтверждений, как связь между образованием и доходами».

В Ifo подсчитали, что 18 недель закрытия школ — 12 недель весной 2020 года и 6 недель сейчас — могут стоить германской экономике €3,3 трлн до конца XXI века. По словам господина Вессманна, если школы останутся закрытыми до конца февраля, что вполне вероятно из-за продолжающегося роста заражений, это может привести к снижению доходов нынешних школьников в течение жизни в среднем на 4,5%. Если же школы останутся закрытыми до конца марта, потери немецкой экономики в целом вырастут с €3,3 трлн до €4 трлн.

По словам господина Вессманна, в Нидерландах подсчитали, что закрытие школ на восемь недель привело к тому, что на выпускных экзаменах школьники показали недостаточные знания, равноценные потере 20% учебного года, то есть тем самым восьми неделям. Господин Вессманн отмечает, что в Нидерландах дистанционное обучение было налажено лучше, чем в Германии, так что в Германии потери окажутся более существенными. Кроме того, по его словам, при дистанционном обучении школьники из неблагополучных семей отстают по программе особенно сильно, в то время как дети из семей с более высоким образованием у родителей демонстрируют намного меньшее отставание или вообще не отстают.

Яна Рождественская