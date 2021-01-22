Экс-глава свердловской ГИБДД возглавит логистическое подразделение «УЗТМ-КАРТЭКС»

Бывший начальник свердловского управления ГИБДД Юрий Демин займет должность главы логистического подразделения «УЗТМ-КАРТЭКС», сообщила пресс-служба ПАО «Уралмашзавод» (находится под управлением УК «УЗТМ-КАРТЭКС»). Ранее господин Демин возглавлял службу безопасности Уралмашзавода.

«От грамотной организации транспортировки оборудования на площадки заказчиков во многом зависит исполнение контрактных обязательств предприятий группы»,— говорится в сообщении. Централизованное руководство службой безопасности Уралмашзавода будет осуществлять глава службы безопасности группы «УЗТМ-КАРТЭКС» Михаил Ковальчук.

Юрий Демин возглавлял УГИБДД России по Свердловской области с 2005 года в течение 13 лет. В апреле 2018 года с ним не был продлен срочный контракт, и он покинул службу. С июня 2018 года работал в УГМК заместителем заместителя директора по режиму и охране. В сентябре 2019 года господин Демин занял должность заместителя начальника службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-КАРТЭКС».

Михаил Мананников