В Пензе задержали мужчину за дачу крупной взятки сотруднику УФСИН

В Пензе правоохранительные органы задержали 27-летнего мужчину за дачу взятки в особо крупном размере сотруднику УФСИН. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело (ч.5 ст.291 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 19 января мужчина передал сотруднику УФСИН в качестве взятки 1 млн руб. за улучшение условий отбывания наказания родному брату обвиняемого в одной из исправительных колоний региона, а также за обеспечение его мобильным телефоном и общее покровительство. Предположительно, оставшуюся часть взятки в размере 1 млн руб. злоумышленник планировал передать после выполнения выдвинутых условий.

Сотрудник регионального УФСИН, действовавший в рамках оперативно-розыскного мероприятия, совершать незаконные действия не намеревался. Мужчину задержали и предъявили обвинение. По решению суда обвиняемого заключили под стражу.

Мария Шахрай