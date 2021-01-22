«Вкусвилл» открыл новый РЦ «Шушары» и даркстор в Петербурге

Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила новый распределительный центр на территории «PNK

Парк Шушары-3» на юге Петербурга. Площадь нового склада, построенного девелопером PNK group, составляет 57 тыс. кв. м, РЦ рассчитан на размещение 12 тыс. паллет, сообщили в компании.

При распределительном центре «Шушары» также заработал даркстор для бесплатной доставки продуктов. Напомним, что данный формат сеть «Вкусвилл» начала развивать в конце 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что объем инвестиций в строительство РЦ «Шушары» мог составить 1,6-2 млрд рублей.