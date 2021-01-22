МИД РФ пообещал ответить на высылку российского дипломата из Албании

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва сожалеет о высылке российского дипломата из Албании и не намерена оставлять такую «явную провокацию» без ответа. Напомним, посла России выслали из страны за нарушение антикоронавирусного режима.

«Это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений и, конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа»,— сказал господин Грушко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Правительство Албании объявило российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата вчера, 21 января. Он должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщил МИД Албании. Информация о нарушениях дипломатом карантинных мер поступала с апреля 2020 года, говорилось в сообщении албанского МИДа.