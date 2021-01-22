FT: хакерская атака заставила Intel опубликовать отчетность раньше запланированного

Как сообщил Financial Times (FT) финансовый директор Intel Джордж Дэвис, компания была вынуждена опубликовать свой отчет за четвертый квартал прошлого года и весь 2020 год раньше запланированного времени из-за хакерской атаки. Топ-менеджер сообщил, что злоумышленники получили доступ к части результатов компании из IT-системы PR-департамента компании, после чего произошла утечка этих данных в СМИ. Это тут же повлияло на котировки компании, хотя обычно компания публикует свои результаты после закрытия биржевых торгов в США. Когда в компании узнали об утечке, было принято решение опубликовать полную отчетность немедленно.

В итоге акции компании сначала подскочили в цене на 6,5%, а затем резко опустились на 4,7%. Исходя из этого, некоторые СМИ не исключают, что целью хакерской атаки могла стать попытка злоумышленников сыграть на резких колебаниях котировок Intel. В настоящий момент компания проводит расследование случившегося.

За четвертый квартал Intel получила выручку $20 млрд, что на 1% меньше, чем годом ранее, но на $2,6 млрд превысило ее собственный прогноз, данный в октябре. Выручка за весь 2020 год увеличилась на 8% к предыдущему году и составила $77,9 млрд, что стало рекордным показателем за всю историю компании.

Евгений Хвостик