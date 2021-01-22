Еще у 86 человек выявили коронавирус в Татарстане

За сутки в Татарстане подтверждены 86 новых случаев коронавируса. Из них два являются завозными, 84 — контактными. 31 человек доставлен в больницы, 55 лечатся на дому. Об этом говорится в сообщении штаба по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — двое несовершеннолетних и 43 человека старше 60 лет. В Казани выявили 40 случаев за сутки, в Набережных Челнах — 14, в Буинском, Зеленодольском, Чистопольском — по три, в Альметьевском, Высокогорском, Нижнекамском, Нурлатском, Рыбно-Слободском и Сабинском — по два, в Аксубаевском, Алексеевском, Бавлинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Елабужском, Камско-Устьинском, Кукморском, Муслюмовском, Пестречинском и Тетюшском — по одному.

«На 22 января в Татарстане зарегистрировано 15 275 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 11 659, в том числе 82 за минувшие сутки», — отмечается в сообщении.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"