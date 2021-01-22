Новороссийский «Модус-Н» признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Модус-Н» из Новороссийска. В отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Светлана Алесина. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 23 июня 2021 года, говорится в сообщении ЕФРСБ.

Согласно данным «СПАРК», ООО «Модус-Н» зарегистрировано в Новороссийске в 2009 году. Его основной вид деятельности: розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. По итогам 2019 года выручка общества составила 314 млн руб. Убыток – 150,8 млн руб., кредиторская задолженность – 37,8 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в августе прошлого года Арбитражный суд Краснодарского края открыл конкурсное производство в отношении автодилера «Модус-Новороссийск». Истцом выступило ООО «СБК Геофизика», которому банкрот задолжал 3,5 млрд руб. Процедура наблюдения в отношении «Модус-Новороссийск» была введена в феврале 2020 года. Из материалов дела, в частности реестра требований кредиторов и отчета управляющего, следует, что компания имеет задолженность в размере 6,24 млрд руб.

Дмитрий Михеенко