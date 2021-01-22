На Кубани прокуратура возмутилась заменой говядины олениной в меню младших школьников

На Кубани по требованию прокуратуры привели в соответствие нормам примерное меню для учеников 1-4 классов. В ходе проверки выяснилось, что в плане питания была предусмотрена замена говядины на оленину, репы – на брюкву, масса порции блюд также не всегда была обоснована, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Мясо диких животных (лося или оленя) в прокуратуре посчитали экономически необоснованным и опасным для детей, так как на территории края нет предприятий по производству такого мяса, соответственно, его использование в меню может обходиться дороже и негативно сказаться на здоровье детей. По той же причине признали незаконной замену репы на брюкву, которая в южных регионах России практически не употребляется.

Также указывается на то, что масса порции блюд в некоторых случаях не соответствовала предъявляемым требованиям.

О выявленных нарушениях прокуратура сообщила главе региона. Сейчас школьное меню доработано и приведен в соответствие с требованиями законодательства.

Как писал “Ъ-Кубань”, в декабре прошлого года Роспотребнадзор проверил 206 образовательных организаций, 19 организаторов питания, 55 поставщиков пищевых продуктов на предмет соблюдения норм организации школьного питания. В итоге было составлено 111 административных протоколов: 70 - в отношении школ, 8 - в отношении операторов питания, 33 протокола в отношении поставщиков.

Виктория Колганова