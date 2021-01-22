Количество выданных нижегородцам новых кредитных карт снизилось на 28%

Около 169,5 тыс. новых кредитных карт было выдано банками в Нижегородской области в 2020 году, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 27,6% ниже по сравнению с показателями 2019 года.

Снижение выдачи новых кредитных карт зафиксировано во всех регионах страны. Заметнее всего количество выданных карт упало в Московской области (-30,9% до 426,9 тыс. шт.), Москве (-30,0% до 556,1 тыс. шт.), Приморском крае (-29,8% до 138,3 тыс. шт.) и Татарстане (-28,5% до 251,3 тыс. шт.).

Всего в России было выдано 8,99 млн новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с уровнем 2019 года.

Анастасия Еремина