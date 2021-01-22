Компанию, ремонтировавшую дом на ул. Краснова, 26, хотят включить в реестр недобросовестных подрядчиков

Подрядчика, выполнявшего работы в доме, возле которого упавшей конструкцией была смертельно травмирована женщина, могут включить в реестр недобросовестных организаций. С таким предложением в УФАС обратился краевой фонд капитального ремонта.

По данным специалистов фонда, ООО «АудитЭнергоПроект» по итогам аукциона получило подряды на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края. Все работы должны были быть выполнены к марту прошлого года, однако эти сроки компания сорвала. После этого контракт с подрядчиком расторгли. В связи с этим фонд просит УФАС внести общество в реестр недобросовестных подрядных организаций сроком на три года. Решение будет принято 27 января.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, именно ООО «АудитЭнергоПроект» ремонтировало дом в центре Перми, на ул. Краснова, 26. Под рухнувшим строительным перекрытием, установленным возле дома, оказались 9 января 2021 года две жительницы Перми. Одна из них позже скончалась в больнице. СКР возбудил уголовное дело, своего поста лишился директор фонда капремонта.