Родителей школьников Екатеринбурга предупредили об ответственности за участие в акции 23 января

Департамент образования Екатеринбурга предупредил родителей учеников об ответственности за участие несовершеннолетних в несанкционированном шествии 23 января, сообщила пресс-служба департамента.

«Руководители школ Екатеринбурга, как и надзорные органы, предостерегают родителей обучающихся об участии в несанкционированных мероприятиях и напоминают им об ответственности за поведение несовершеннолетних и безопасности своих детей», — говорится в сообщении.

Ранее об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях 23 января предупредило ГУ МВД по Свердловской области. Там добавили, что попытки участников или организаторов провести несогласованные публичные акции, а также совершить провокационные действия будут расцениваться сотрудниками полиции «как угроза общественному порядку и незамедлительно пресекаться».

Напомним, 23 января сторонники Алексея Навального планируют провести в Екатеринбурге несанкционированное шествие в знак протеста против ареста политика. Ранее господин Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Суд арестовал политика на 30 суток. Сейчас он находится в «Матросской Тишине».

Михаил Мананников