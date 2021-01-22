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Жителя Удмуртии осудили за нарушение правил безопасности при работах и травму подростка

24-летнего работника сельхозпредприятия Глазовского района Удмуртии осудили за нарушение правил безопасности при ведении работ, в результате чего пострадал несовершеннолетний (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Его приговорили к 1,5 годам ограничения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Установлено, что с 12:00 до 15:00 7 июля осужденный разбирал здание фермы в селе Октябрьский с применением специальной техники. В результате обрушения кровли и перекрытий объекта пострадал несовершеннолетний, который находился на месте проведения работ. Он получил тяжкий вред здоровью.

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