Избившего журналиста главу района Хакасии будут судить по новому делу

В Республике Хакасия (РХ) завершено расследование дела в отношении главы Ширинского района и бывшего начальника отдела управления Федеральной регистрационной службы по РХ. Им инкриминируется мошенничество при строительстве полигона твердых бытовых отходов, рассказали в региональном управлении Следственного комитете РФ.

По версии следствия, в период с 2010 по 2017 годы обвиняемые за счет бюджетных средств незаконно организовали строительство полигона твердых бытовых отходов на земельном участке и зарегистрировали право собственности на него на подставных лиц. В дальнейшем администрация района в течение нескольких лет арендовала этот участок. «Общая сумма похищенных денежных средств, перечисленных из бюджета Ширинского района в виде арендных и иных платежей за период с 2010 по 2017 годы составила более 6,3 млн руб.»,— говорится в материалах дела.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что глава Ширинского района уже был судим. В январе 2020 года его признали виновным в воспрепятствовании работе журналиста (ст. 144 УК РФ) и назначили два года условно. Согласно материалам дела, чиновник во время интервью набросился на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть», приехавшего снимать репортаж о некачественном жилье, построенном в районе для погорельцев.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Суд оценил горячий прием».

Илья Николаев