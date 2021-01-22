В Крымске ковидный госпиталь получил в 2020 году оборудование на 115 млн рублей

В минувшем году госпиталь, который принимает больных с коронавирусом в Крымске, получил оборудование на 115 млн руб. Он находится на базе Крымской ЦРБ. Лечебное учреждение с апреля прошлого года приняло более 5 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на него. В настоящее время в нем лечатся 156 человек.

По информации краевой администрации, в госпитале 302 койки. В «красной зоне» работают 192 медицинских работника. Помимо местного населения, к госпиталю прикреплены жители Новороссийска, Геленджика, Анапы, Абинского и Темрюкского районов.

Отмечается, что служба скорой помощи Крымского района получила два автомобиля класса C за счет федерального финансирования и три автомобиля класса В благодаря спонсорской помощи. Сегодня в автопарке службы 12 автомобилей, из которых восемь новых. Участковым терапевтам передали пять автомобилей для выезда к пациентам на дом.

Кроме того, в прошлом году для госпиталя минздрав края приобрел 17 аппаратов ИВЛ, рентгеновский маммограф, дефибрилляторы, медицинские компрессоры, мониторы пациента, инфузионные насосы и увлажнители кислорода.

Василий Хитрых