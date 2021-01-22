Екатеринбургский цирк выплатит 500 тысяч рублей поскользнувшейся в туалете девочке

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с городского цирка 537 тыс. руб. в пользу девочки, поскользнувшейся и повредившей руку в туалете цирка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Из них свыше 37 тыс. руб. были назначены в качестве возмещения вреда здоровью ребенка, 300 тыс. руб. как компенсация морального вреда девочки, а 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу родителей.

По данным надзорного ведомства, 25 декабря 2019 года девочка 2007 года рождения вместе с мамой и родственниками находился в цирке на новогоднем представлении. На первом этаже они получили новогодние подарки, после чего пошли в туалет.

Из-за того, что пол в кабинке был мокрый, ребенок поскользнулся и, чтобы не упасть, облокотился на сливной бачок, который упал и раскололся. Не удержавшись, девочка упала и рукой попала на осколки разбившегося сантехнического оборудования.

«Бригадой скорой медицинской помощи МБУ “Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса” девочка была госпитализирована в больницу, где ей установлен диагноз “резанная рана правой кисти с полным повреждением сухожилий поверхностного грубого сгибателей два пальца срединного нерва”», – отметили в прокуратуре. В связи с травмой девочке пришлось делать операцию.

По результатам проверки прокуратура района направила в Ленинский райсуд Екатеринбурга иск о взыскании с екатеринбургского цирка компенсации в пользу девочки и ее родителей. Суд, с учетом изменений, внесенных Свердловским областным судом по результатам апелляционного рассмотрения, удовлетворил требования прокуратуры.

Илья Смирнов