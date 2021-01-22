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Жителей Ростова предупредили о сильном гололеде и тумане

В Ростове 22, 23 и 24 января ожидается туман и гололед. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации города.

Автомобилистов просят следить за соблюдением скоростного режима и дистанции на дорогах, а также не забывать о противотуманных фарах. «Парковать транспортное средство необходимо только на парковочной площадке, не препятствовать работе общественного транспорта и дорожной техники»,— отмечается в сообщении. Пешеходам советуют переходить дорогу только в разрешенных местах и носить одежду со светоотражающими элементами.

Напомним, в ближайшие дни в Ростове и области ожидается потепление днем и мороз ночью. По прогнозу синоптиков, резкие перепады температур прекратятся в первой половине следующей недели.

Кристина Федичкина


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