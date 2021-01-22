В Ростовской области ожидается потепление днем и мороз ночью

В эти выходные в Ростовской области потеплеет до +5°C, соответствующие данные представлены на сайте Гидрометцентра России.

В субботу, 23 января, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, температура воздуха поднимется до +5, скорость ветра составит 5 м/с. Однако ночью снова будет минусовая температура, синоптики прогнозируют мороз -1°C. В воскресенье, 24 января, будет облачно без осадков, температура воздуха составит +4°C, скорость ветра 4 м/с. Ночью также будет мороз, -2°C.

На следующей неделе воздух продолжит прогреваться до +7°C, плюсовая температура ожидается даже ночью, из осадков возможен дождь.

Кристина Федичкина