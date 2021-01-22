В Челябинской области объем займов в ломбардах вырос на 6%

Жители Челябинской области по итогам девяти месяцев 2020 года заключили с ломбардами 1,2 млн договоров займа на общую сумму 10,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем выданных средств вырос на 6%, сообщает отделение по Челябинской области Уральского ГУ Центробанка РФ.

Большинство жителей региона брали деньги в ломбардах под залог имущества – золотых изделий и бытовой техники. Реже займы оформлялись под залог транспорта. Всего, по данным на 1 октября 2020 года, в Челябинской области зарегистрировано 83 ломбарда. За год их количество сократилось почти на 10%.