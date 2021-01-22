Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии

Австралийский парламент разработал законопроект, обязывающий поисковики платить издателям за ссылки на их материалы в поисковой выдаче. Инициатива призвана финансово поддержать журналистику в стране. Google предупредил о возможном отключении Google Search в Австралии.

«Возможность свободно переходить по ссылкам между веб-сайтами имеет фундаментальное значение для поиска. Этот законопроект создает для нашего бизнеса необоснованные и неуправляемые финансовые и операционные риски. Если бы документ стал законом в его нынешней форме, у нас не было бы другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии»,— сказала управляющий директор Google Australia Мел Сильва.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон сказал, что ее правительство не будет реагировать на угрозы. «Австралия устанавливает свои правила в отношении того, что вы можете здесь делать,— цитирует его газета Sydney Morning Herald.— Приглашаем в Австралию людей, которые хотят с этим работать. Но мы не реагируем на угрозы».

По словам госпожи Сильвы, это не угроза, а реальность. Инициатива «несовместима с тем, как работают поисковые системы и интернет», приводит издание ее слова.