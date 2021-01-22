В России могут запретить штрафовать спецтранспорт со включенными мигалками

Депутаты от ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект с изменениями Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о запрете штрафовать владельцев спецтранспорта с горящим проблесковым маячком синего цвета, если они нарушили ПДД по служебной необходимости.

«Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований по соблюдению отдельных правил дорожного движения, в том числе сигналов светофора и скоростного режима, при условии обеспечения безопасности движения»,— говорится в опубликованной в Telegram замруководителя ЛДПР Ярослава Нилова пояснительной записке к документу.

Нарушения фиксируются камерами, а собственникам транспортных средств — госорганам — направляются штрафы.

«Имеются случаи, когда государственные органы ответственность перекладывают на водителей транспортных средств… Это касается даже водителей автомобилей скорой помощи, которые для спасения жизни больного нарушали скоростной режим и в дальнейшем были вынуждены оплачивать административные штрафы»,— говорится в документе.

Законопроект разработали депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Юрий Напсо, Андрей Свинцов и Дмитрий Свищев.