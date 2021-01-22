ХК «Ижсталь» обыграл «Рязань» со счетом 2:1

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл «Рязань» в домашнем матче со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Хорошая игра со стороны обеих команд. Первый и второй период отыграли неплохо. Во втором периоде забили два гола. Перед третьим попросили ребят сыграть очень аккуратно в плане удалений, но, к сожалению, у нас это опять не получилось. Тем не менее, ребята выстояли втроем. Да, нам забили гол "шесть на четыре". Опять же, есть там спорный момент — будем смотреть, разбираться. Хотелось бы поблагодарить ребят за самоотдачу. Видно, что команда сплачивается с каждой игрой. Уже наблюдается рисунок игры в тактическом и техническом плане. То, что нарабатывали перед этой игрой, мы сегодня увидели. Поздравляю команду и болельщиков с победой. Болельщикам — спасибо за поддержку»,— отметил главный тренер «сталеваров» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что в настоящее время «Ижсталь» занимает последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 22 очка после 39 матчей. У «Молот-Прикамье», который расположился на 25 месте, 25 очков.