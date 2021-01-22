За год предложение на рынке новостроек Перми сократилось примерно на 30%

В 2020 году объем предложения на рынке новостроек Перми сократился на 2-2,5 тыс. квартир. Об этом сообщил директор аналитического центра «КД-консалтинг» Алексей Скоробогач во время прямого эфира в «Инстаграм» с директором по развитию АН «Территория» Екатериной Пахомовой. По словам Алексея Скоробогача, в начале 2020 года на продажу в Перми было выставлено 7-7,5 тыс. квартир в строящемся жилье. К концу года объем предложения на первичном рынке жилья сократился до 5 тыс. квартир.

Сокращение объема рынка первичного жилья эксперты связывают с повышенным спросом на новостройки. Директор «КД-консалтинг» пояснил, что в течение года население покупало выставленные на продажу квартиры в новостройках. При этом рынок первичного жилья в краевом центре пополнялся – девелоперы выводили на продажу новые строящиеся объекты.

Напомним, этим летом участники пермского рынка недвижимости сообщали о заметном повышении спроса на новостройки. Продажи начали расти благодаря низким ставкам по ипотеке, в том числе из-за введения ипотеки с господдержкой. Еще одной причиной роста спроса стал также отложенный спрос на жилье, сложившийся из-за режима самоизоляции.

По сведениям Алексея Скоробогача, в конце 2020 года средняя стоимость первичного жилья в Перми составляла 72,3 тыс. руб. за кв. м. В августе 2019 года квартиры в новостройках стоили около 61 тыс. руб. за кв. м.