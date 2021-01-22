В Кузбассе на шахте произошло обрушение породы из-за выброса метана

В Кузбассе на шахте «им. С.Д. Тихова» Ленинск- Кузнецкого муниципального округа произошло обрушение породы. «Оно случилось в конвейерном штреке. Порода обрушилась из-за выброса метана»,— уточнили “Ъ-Сибирь” в ГУ МЧС по Кемеровской области. Два человека погибли.

Следственный комитет Российской Федерации по Кузбассу возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следователей, в 02:40 (местного времени) поступила информация о том, что в горной выработке угольного предприятия произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением. На момент обрушения в шахте находилось 44 человека. На поверхность был эвакуирован 41. Трое рабочих были заблокированы в забое. Под завалами обнаружили тела двоих горняков. Поисковые мероприятия продолжаются.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько отделений горноспасателей, оперативные группы подразделений МЧС, следственная группа, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Оксана Павлова