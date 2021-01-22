Байден поручил разведке проверить кибератаки и историю с Навальным

Президент США Джо Байден поручил спецслужбам проверить масштабные хакерские атаки на американские правительственные ведомства и ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент поручил разведсообществу провести полную оценку кибератак через программы компании SolarWinds, вмешательства России в выборы 2020 года, использования ей химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также утверждений о наградах за атаки на солдат США в Афганистане»,— сказала госпожа Псаки на брифинге.

По информации The Washington Post, господин Байден не собирается «перезагружать» отношения с Россией, как это делали многие новоизбранные американские президенты. Его администрация, напротив, готовит новые меры в ответ на «агрессивные действия» Москвы. 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация 46-го президента США Джо Байдена.

Подробнее об инаугурации — в материале “Ъ” «Камон, эврибайден!».