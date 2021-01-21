Washington Post: Байден не будет «перезагружать» отношения с Россией

Президент США Джо Байден не собирается «перезагружать» отношения с Россией, как это делали многие новоизбранные американские президенты, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Его администрация, напротив, готовит новые меры в ответ на «агрессивные действия» Москвы, отмечает издание.

«Поскольку мы работаем с Россией, мы также будем работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы»,— сказал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

Также WP сообщила, что администрация Джо Байдена стремится к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Накануне, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация 46-й президента США Джо Байдена.

О том, как прошла инаугурация нового президента США — в материале “Ъ” «Камон, эврибайден!».