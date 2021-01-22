Из свежей почты

Стас Критских, 9 лет, ранний детский аутизм, требуется курсовое лечение. 165 920 руб.

Внимание! Цена лечения 199 920 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 34 тыс. руб.

Стас родился в срок, был совершенно здоров. А к двум годам начались отклонения в развитии. Как-то сын перепутал меня с другой женщиной, потом перестал откликаться на имя, собирать пазлы, часами бегал по кругу. После постановки диагноза начались походы по врачам и процедуры, но результата не было. На МРТ мозга специалисты выявили сплетение сосудов. Предположили, что состояние Стаса вызвано нарушением кровоснабжения, сделали операцию — не помогло. Сын ни с кем не общается, не играет с игрушками, у него нет чувства страха — может выбежать на дорогу под машины. Иногда он начинает плакать или смеяться без причины. Пожалуйста, помогите нам попасть на лечение в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва)! Инна Критских, Алтайский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Необходимо госпитализировать мальчика, чтобы расширить его кругозор, повысить концентрацию внимания, улучшить поведение».

Степа Петров, 4 месяца, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 127 800 руб.

Внимание! Цена лечения 156 800 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 29 тыс. руб.

Во время беременности все было хорошо, никаких патологий врачи не находили, но родился Степа с короткой шеей, плоской переносицей, деформированными кистями и стопами. Причиной стало редкое заболевание: синдром Аарскога—Скотта. Стопы сына подвернуты, пятки подняты. В декабре мы были у ортопеда, он назначил лечение по методу Понсети, состоящее из гипсований и щадящей хирургии. Мы готовы выполнять все рекомендации, но нам такое лечение не оплатить. Муж потерял работу, детей у нас четверо. Анастасия Петрова, Красноярский край

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск): «Рекомендовано гипсование стоп, закрытая ахиллотомия и перемещение сухожилия, затем вновь гипсование. После мальчик будет носить брейсы, чтобы не допустить рецидива».

Тима Феопентов, 6 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуются датчики для системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы на год. 136 704 руб.

Внимание! Цена датчиков 158 704 руб. Телезрители ГТРК «Мурман» соберут 22 тыс. руб.

Заболел Тима в три года: стал вялым, похудел. Когда сдали анализы, выяснилось, что уровень сахара в пять раз выше нормы. С тех пор стали по много раз в день колоть инсулин. Тима очень боялся уколов, у него резко повышался уровень глюкозы. Мы приобрели инсулиновую помпу, которая сама вводит гормон, и систему мониторинга глюкозы, делающую замеры без проколов. Она состоит из датчика на руку и сканера, который снимает показания, с ее помощью можно оперативно подбирать дозу инсулина. В год нужно 24 датчика, но мне покупать их не по силам. В семье двое детей, старший сын тоже тяжело болен, работаю только я. Алексей Феопентов, Мурманская область

Главный внештатный детский эндокринолог Мурманской области Татьяна Махова: «Нужно продолжить использование системы мониторинга. Она помогает повысить качество гликемического контроля и предотвратить осложнения».

Лиза Елисеева, 1 год, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 179 тыс. руб.

Внимание! Цена операции 350 тыс. руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 21 тыс. руб.

О том, что у Лизы дефект межпредсердной перегородки, мы узнали, когда ей был всего месяц. Врачи сказали, что он может закрыться сам, надо наблюдать. Лиза нормально развивалась, но вскоре выяснилось, что дефект сильно увеличился. Кардиохирург сказал, что нужна срочная операция, иначе может развиться легочная недостаточность, предложил операцию на открытом сердце. Тогда мы поехали к врачам Томского НИИ кардиологии. Они берутся закрыть дефект щадящим способом — через сосуды, без вскрытия грудной клетки. Пожалуйста, помогите оплатить такую операцию! Татьяна Елисеева, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Девочке рекомендовано эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции Лиза быстро восстановится и будет нормально развиваться».

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