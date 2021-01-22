Приглашение с обременением

Минфин подготовил поправки о налоговом режиме для специальных административных районов (САР) — альтернативы офшорных юрисдикций. Проект актуален на фоне пересмотров налоговых соглашений РФ с Кипром и Мальтой и возможной денонсации соглашения с Нидерландами. Эксперты указывают, что переезд в САР может стать интересен компаниям—участникам иностранных добывающих проектов, но ряд предлагаемых для САР льгот обременителен, а ставка налога на выплату дивидендов за рубеж повышена до 10% вместо ожидавшихся 5%.

Минфин подготовил поправки в НК о налоговом режиме в САР — территориях, созданных для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они существуют с 2018 года на островах Русский и Октябрьский. Пока САР непопулярны — их налоговой режим существенно проигрывает условиям на Кипре, в Люксембурге и др.

Минфин предлагает изменить ситуацию, резко снизив до 5% ставку налога на прибыль международных холдинговых компаний (МХК). Однако им придется выполнить ряд условий, в том числе вложить 300 млн руб. в инфраструктуру региона регистрации, их доходы от пассивной деятельности (например, владения активами) должны превышать 90% прибыли, штат — 15 сотрудников, офис — 100 кв. м. Статс-секретарь и замглавы Минфина Алексей Сазанов объясняет это «вниманием к физическому присутствию компании» в САР. Кроме того, проект Минфина предусматривает налоговую ставку в 10% по доходам в виде дивидендов и процентов для непубличных компаний и др.

Партнер PwC, член экспертной группы Минэкономики по САР Галина Науменко называет плюсами проекта в первую очередь так называемую дедушкину оговорку о стабильности налогового режима до 2029 года, а также освобождение от налога на прибыль курсовых разниц и исключение из налоговой базы доходов и расходов компаний в рамках соглашений о разделе продукции иностранных добывающих проектов. «Для СП нефтегазовой компании с иностранным мейджором, осуществляющим добычу в Африке или Азии, ранее для переезда в САР не было налоговых освобождений по аналогии, например, с голландской практикой по освобождению иностранной прибыли таких участников, а теперь они есть»,— поясняет “Ъ” Галина Науменко. Впрочем, «эта норма проекта применима к достаточно ограниченному кругу компаний», отмечает партнер департамента налогов и права Deloitte Наталья Кузнецова. По ее словам, для таких компаний «переезд» в САР может стать интересным для упрощения корпоративной структуры и при введении новых санкций.

Льготы могут вызвать некоторое разочарование у бизнеса и в части обложения доходов. Изначально Минфин собирался обложить выплату дивидендов за рубеж для непубличных МХК по ставке 5%. «10% на дивиденды — некий компромисс между ожиданиями бизнеса и возможностями государства»,— считает Наталья Кузнецова. При этом норма станет выгодной для МХК, которые выплачивают процентный доход на Кипр, Мальту и в Люксембург. В налоговых соглашениях с ними после пересмотра эта ставка выросла до 15%. Это же относится и к Нидерландам — и в случае, если налоговое соглашение с ними будет пересмотрено аналогичным образом, и если Россия пойдет на его денонсацию (Минфин работает над ее подготовкой).

Минусом проекта Минфина эксперты называют требование от потенциальных резидентов САР инфраструктурных вложений в 300 млн руб. Инфраструктура «находится на балансе у местных городских властей, за эти деньги компания не получит возможностей каких-либо улучшений для себя», говорит Галина Науменко. Ряд клиентов юристов уже называют это скрытым налогом. «Также непонятно требование по 15 сотрудникам при условии, что у компании должно быть 90% пассивного дохода — это дивиденды, проценты и проч. Для финансовой компании — пять сотрудников уже достаточно, для холдинговой — и того меньше»,— удивляется партнер PwC. «Ряд интересантов такие условия, конечно, отпугнут,— резюмирует Галина Науменко,— но все же нельзя утверждать, что никто не поедет в САР, для нефтегазовых компаний с иностранными СРП эти минусы несущественны».

Татьяна Гришина