«Локомотив» по буллитам выиграл у «Ак Барса» в матче КХЛ

21 января ярославская хоккейная команда «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде встречалась с казанским клубом «Ак Барс». Матч в Казани на арене «Татнефть» закончился со счетом 4:3 в пользу хоккеистов «Локомотива». Победу железнодорожники одержали в серии послематчевых буллитов.

Первая двадцатиминутка закончилась с минимальным преимуществом хозяев льда. Шайбу в ворота «Локомотива» забросил Виктор Тихонов. В первой половине второго периода, после точных бросков Артура Каюмова и Артема Ильенко, железнодорожники сначала сравняли счет, а затем вышли вперед. В середине второй двадцатиминутки казанцы восстановили равновесие. Отличился Патрис Кормье.

За четыре минуты до окончания матча «Ак Барс» снова вышел вперед. Шайбу забросил Найджел Доус. А на последней минуте матча железнодорожник Владимир Ткачев сравнял счет и перевел игру в овертайм. Дополнительный отрезок не выявил победителя, а в серии буллитов точнее оказались железнодорожники.Победную шайбу забросил, красиво обыграв вратаря казанцев, нападающий «Локомотива» Егор Аверин.

Это второй матч команд в новом сезоне чемпионата КХЛ. В первой встрече в Ярославле 1 октября 2020 года «Локомотив» выиграл у «Ак Барса» со счетом 4:3.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ у «Локомотива» снова на выезде. 23 января железнодорожники играют с клубом «Сочи».

Антон Антонов