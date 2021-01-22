ЕСПЧ оставил России и Грузии место для трактовок

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 12 лет рассматривавший иск Грузии против России о событиях во время войны 2008 года, наконец вынес решение. Суд лишь частично удовлетворил грузинский иск, что дало обеим сторонам возможность в свою пользу трактовать исход рассмотрения дела. Власти Грузии решение ЕСПЧ назвали «исторической победой» и чуть ли не предпосылкой для «деоккупации Абхазии и Южной Осетии». А в Минюсте РФ заверили: им «удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8–12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции». Опрошенные “Ъ” юристы называют дело прецедентным и историческим.

Грузия по инициативе тогдашнего президента Михаила Саакашвили подала в ЕСПЧ иск против России 11 августа 2008 года, то есть за день до завершения активных боевых действий в Южной Осетии. В четверг рассмотрение дела было завершено.

«Это историческая победа»,— написала в Facebook и Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя решение по иску о «нарушении российской армией прав человека и основополагающих свобод» во время и сразу после «пятидневной войны». По мнению президента Зурабишвили, произошедшее в Страсбурге — «одно из величайших достижений Грузии» за «более чем сто лет после оккупации Грузинской демократической республики Советской Россией» в 1918 году, «через тридцать лет после декларации о восстановлении государственной независимости» в 1990 году и «через 12 лет после войны 2008 года».

Саломе Зурабишвили уверена: 21 января 2021 года, когда «Европа согласилась с правотой Грузии», станет «точкой опоры» для «неминуемого объединения страны», то есть возвращения Абхазии и Южной Осетии в лоно единой Грузии.

Между тем в Минюсте РФ дали понять, что о триумфе грузинской стороны речи не идет. Ведомство распространило заявление, в котором говорится, что ЕСПЧ «по результатам почти 12-летнего рассмотрения пришел к выводу: на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года». Также, как отметили в ведомстве, суд «не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении вооруженных сил РФ на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал».

Замглавы Минюста Михаил Гальперин заявил журналистам, что «грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что Европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права». «Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8–12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года»,— сказал господин Гальперин.

Тем не менее в Минюсте РФ отметили, что не согласны с рядом выводов ЕСПЧ — в частности, о том, что на российской стороне лежит ответственность за некоторые инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года.

Тем временем министр юстиции Грузии Гоча Лордкипанидзе поделился взглядом на решение ЕСПЧ из Тбилиси. Он отметил: Страсбург признал Москву виновной в том, что российская армия не воспрепятствовала пыткам и этническим чисткам грузинского населения Южной Осетии и военнопленных («хотя и осуществляла эффективный контроль» на территории бывшей грузинской автономии), а также в нарушении права на свободу и безопасность мирных жителей. Господин Лордкипанидзе сообщил: ЕСПЧ возложил на Россию ответственность за уничтожение осетинскими формированиями грузинских сел Южной Осетии, а также за изгнание из ряда районов республики этнических грузин.

«В этом деле ЕСПЧ впервые рассматривал вопросы о нарушениях прав человека в контексте международного вооруженного конфликта между двумя государствами—участниками Европейской конвенции по правам человека,— пояснила “Ъ” значимость дела юрист Татьяна Глушкова, эксперт правозащитного центра "Мемориал" (внесен Минюстом в реестр так называемых иностранных агентов).— И вывод о том, что ни Россия, ни какое-либо другое государство в период с 8 по 12 августа 2008 года не имели юрисдикции над зоной вооруженного конфликта на территории Грузии, носит поистине исторический характер». Эксперт подчеркнула, что это фактически лишает жертв конфликта какой-либо защиты со стороны конвенции, хотя из ее текста не следует, что она не применяется в ходе военных конфликтов.

Отдельного внимания, как подчеркнула юрист, заслуживает поведение российских властей в ходе рассмотрения дела: «Они отказались предоставлять суду целый ряд документов, относящихся к военной операции, сославшись на то, что они составляют гостайну. И не предложили никаких вариантов сотрудничества, которые позволили бы сохранить секретность части информации. Мы нередко сталкиваемся с таким поведением в делах, где речь идет о жалобах индивидуальных лиц против России, и, в общем, уже привыкли. Но российские власти действуют аналогичным образом и в межгосударственных делах. Это наглядно демонстрирует отношение нашей страны к процессуальным противникам и к Европейскому суду».

С тезисом об исторической значимости решения суда согласен и главный редактор российского научно-аналитического журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев. «Постановление будет иметь важную прецедентную роль при рассмотрении других жалоб, связанных с вооруженными конфликтами. В первую очередь это вся история Карабаха, Северный Кипр, Приднестровье — все зоны конфликтов в Европе, которые могут быть предметом рассмотрения в суде»,— пояснил он. Что же касается самого решения ЕСПЧ, то эксперт уверен: «Баланс плюсов и минусов оказался смещен в грузинскую сторону». «Хотя для российской стороны плюс состоит в том, что это постановление могло быть еще хуже,— добавил Юрий Берестнев.— То, что суд, хотя и разделившись голосами, принял решение о том, что события активной фазы боевых действий в августе 2008 года не подпадают под юрисдикцию ЕСПЧ,— это большой плюс».

Собеседник “Ъ” также обратил внимание на то, что «будет и второе постановление по этой межгосударственной жалобе, связанное с вопросом компенсации»:

«Это не только чисто денежный вопрос. В этом аспекте будет важно, какие меры общего характера будут требовать от российских властей по тем разделам этого постановления, где признана ответственность России. Впереди еще большая дипломатическая переговорная работа».

Говоря на эту тему, юрист грузинской НКО «42-й пункт конституции» Николоз Легашвили в беседе с “Ъ” провел параллель с предыдущим иском Грузии против РФ, касавшимся депортации этнических грузин из Москвы и других российских городов в 2006 году. «Тогда ЕСПЧ признал правоту Грузии по нескольким пунктам,— напомнил господин Легашвили и рассказал, как развивались события после того решения по межгосударственному иску: — Европейский суд вскоре приступил к рассмотрению индивидуальных исков, и в итоге Москва, несмотря на все проволочки, была вынуждена заплатить пострадавшим». Согласно прогнозу эксперта, примерно так же будут развиваться события и в этот раз.

Георгий Двали, Тбилиси; Марина Коваленко, Александр Черных