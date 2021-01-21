В Ярославле двух сестер не пускают в школу без манту

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с сообщениями о том, что в ярославскую школу отказались пустить двух сестер из-за отсутствия у них пробы на Манту. По информации пресс-службы областной прокуратуры, проверяться будет информация о возможном нарушении права на образование двух учениц одной из школ города.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании и об охране жизни и здоровья граждан.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области. В прокуратуре уточнили, что родители девочек сами обратились к ним с заявлением.

Ранее телеканал «РЕН-ТВ» рассказал о двоих сестрах, которых не пускают в ярославскую школу №28, так как они не сделали пробы на реакцию Манту. Телеканал со ссылкой на отца девочек сообщил, что у них в 2017 году выявили острую аллергию на инъекцию, поэтому, чтобы не рисковать здоровьем детей, было решено не делать им пробу Манту. Отец сестер рассказал, что в школу, где они учатся, были предоставлены рентгенснимки легких девочек, свидетельствующие об отсутствии легочных заболеваний.

По информации, полученной «РИА Новости» от директора школы №28 Ольги Зыковой, родители не предоставили в школу справки от аллерголога и отводов от выполнения пробы на реакцию Манту у них нет.

«Справок о подтвержденной специалистом аллергии нет, медицинского отвода от Манту нет. Поэтому аллергия – это личные доводы отца несовершеннолетних. Если будет подтверждена аллергия, семья сможет воспользоваться альтернативными формами туберкулинодиагностики, например, сделать анализ крови. Предоставленная нам справка от рентгенолога свидетельствует только о том, что у детей нет туберкулеза легких, это не то же самое, что справка от фтизиатра о здоровье детей, ведь туберкулез может протекать внелегочно»,— цитируют «РИА Новости» госпожу Зыкову.

Директор школы сообщила, что одна из сестер учится в первом классе, а вторая – в четвертом классе. В школу они не ходят с декабря 2020 года.

«Папе девочек были предложены альтернативные формы получения образования взамен очной – это заочное или семейное образование, но папа это тоже проигнорировал»,— рассказала директор школы «РИА Новости».

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что данная ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.

Антон Антонов