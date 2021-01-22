Горячие пирожки разлетаются как газеты

Распространители прессы пожаловались властям Санкт-Петербурга, что газетные киоски в городе незаконно перепрофилируют в лавки для продажи шаурмы, сухофруктов и электроники, от чего страдает распространение изданий. Чиновники уже начали проверки и обещают расторгнуть договоры аренды с нарушителями. О той же проблеме говорят и участники рынка в других регионах, хотя специальные места под прессу предусмотрены не везде.

Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) пожаловался губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову на то, что недобросовестные предприниматели получают городские площади для торговли печатной продукцией и перепрофилируют их или сдают под ларьки с шаурмой, сухофруктами, кофе или электроникой, следует из письма от 15 декабря (есть у “Ъ”). Несмотря на почти полное отсутствие газет и журналов в этих киосках и павильонах, предприниматели пользуются льготами, предусмотренными для специализированных на печатной продукции торговых объектов, отмечается в письме. В частности, размещение объектов для продажи прессы возможно без аукциона, они могут располагаться рядом со школами, метро и остановками транспорта, могут не ставить кассовые аппараты.

В результате нецелевого использования киосков число нестационарных торговых объектов (НТО), продающих прессу, в Санкт-Петербурге за последнее время сократилось на треть, утверждают в СППИ. Союз просит городские власти проконтролировать, чтобы льготный режим применялся только к киоскам, где доля прессы в продажах занимает не менее 70%.

Именно в Петербурге сложилась самая вопиющая ситуация с нарушением специализаций НТО, что привело к серьезному сокращению продаж местных изданий и петербургских выпусков федеральных, подтверждает гендиректор дистрибутора прессы «Кардос» Олег Бережной. «Мы не против, если пресса будет продаваться вместе с другими товарами, но когда развал с сухофруктами зарегистрирован как газетный киоск — это обман»,— подчеркивает он.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга уже начал проверки, говорится в письме вице-губернатора города Евгения Елина СППИ от 15 января (есть у “Ъ”). По его словам, в 2020 году после проверки 270 земельных участков уже было выявлено 133 нарушения условий договоров аренды. Акты направлены в профильные комитеты правительства города, которые будут принимать решения о расторжении договоров в одностороннем порядке, отмечается в письме.

Проблема есть и в других регионах. В Нижнем Новгороде ситуация еще хуже, чем в Петербурге, уверен гендиректор местной сети «Пресса для всех» Андрей Тимофеев. По его словам, на городских конкурсах места под печатную продукцию сразу выигрывают продавцы «чего угодно, только не газет», предлагая более низкую цену. Вводить критерии к участникам торгов в администрации не хотят, сетует господин Тимофеев.

Специальные места под киоски прессы есть не во всех регионах. В Новокузнецке, например, в схеме расположения НТО пока отсутствует специализация, но такой проект в городе обсуждается, рассказывает исполнительный директор дистрибутора прессы АО «АРПИ "Сибирь"» Александр Солодовников.

Участники рынка в регионах иногда вынуждены перепрофилироваться, рассказали опрошенные “Ъ” дистрибуторы печатной продукции в Татарстане. По их словам, киосковые сети начинают продавать продукты и другие товары, «чтобы покупатель зашел и заодно, возможно, купил прессу».

В Новосибирске и Ростове-на-Дону опрошенные “Ъ” местные медиаменеджеры проблем с нецелевым использованием киосков не наблюдают. В письме СППИ правительству Петербурга также отмечается «серьезное улучшение положения киосков прессы» в Москве, Калининграде, Чеченской Республике, Липецкой и Воронежской областях.

Розница — крупнейший источник доходов прессы. По данным Роспечати, в 2019 году доходы издателей от розницы составляли 40,5 млрд руб., от рекламы, включая интернет,— 30,5 млрд руб., от подписки — 16 млрд руб. Во время пандемии печать стала одним из самых уязвимых сегментов медиарынка (см. “Ъ” от 30 декабря). По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в январе—сентябре 2020 года объем рынка рекламы в печатных СМИ снизился на 47%, до 5,8 млрд руб. По итогам года доходы печатных изданий от рекламы, по оценке Минцифры, снизились примерно на 7 млрд руб., от продаж в рознице — примерно на 10 млрд руб., от подписки — на 4 млрд руб.

Валерия Лебедева; Роман Кряжев, Нижний Новгород; Ольга Кудрина, Казань; Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Дарья Решетникова, Новосибирск