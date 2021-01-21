«Справедливая Россия» начала объединение с «Патриотами России» и «За правду»

Партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина начали процесс объединения, сообщил господин Миронов. Соответствующее решение принял президиум центрального совета справороссов.

«Сегодня на президиуме центрального совета партии "Справедливая Россия" принято следующее решение. Первое: принято решение, что мы вступаем в процесс объединения»,— сказал господин Миронов (цитата по ТАСС). Он добавил, что съезды трех партий планируются 22 февраля.

По словам Сергея Миронова, на съезде «Справедливой России» обсудят изменение названия партии, корректировку ее устава и изберут руководящие органы. Предполагается, что председателем станет господин Миронов, а Геннадий Семигин и Захар Прилепин — двумя сопредседателями.

«Предлагается короткое название "Справедливая Россия — За правду", полное название — "Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты за правду»"»,— сказал он.

О планах объединить партии господин Миронов сообщил накануне. Часть парламентариев рассчитывает, что альянс даст им возможность претендовать на второе место по итогам предстоящих выборов в Госдуму.

Подробности — в материале “Ъ” «Справедливая, правдивая и патриотичная».