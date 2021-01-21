Беспошлинный лимит может пойти на снижение

Минфин предложил снизить лимит для беспошлинного ввоза товаров при повторном въезде из-за границы. Сейчас без уплаты пошлин можно ввозить вещи для личного пользования стоимостью до €500 и весом до 25 кг. Теперь же министерство предлагает опустить планку до €50 и 10 кг в том случае, если человек пересекает границу второй раз в течение календарного месяца. Инициатива связана со злоупотреблениями со стороны физических лиц, отмечают в ведомстве.

Проанализировав перемещения товаров на границе, эксперты пришли к выводу, что под видом личного багажа многие привозят импортный товар для продажи. Действующая система контроля не работает, отметил управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев: «Сейчас же есть система, если мы берем самолеты, “зеленого” и “красного” коридоров. Ты идешь в первый, если те товары, которые ты везешь в багаже, не подлежат обязательному декларированию, в нашем случае это как раз те же самые €500 и 25 кг или при повторном въезде €50 и 10 кг. Идешь в “красный” и соответствующим образом декларируешь все, оплачиваешь. Насколько это будет эффективно? С моей точки зрения, все очень относительно по той причине, что эта грань, особенно когда мы говорим про малый бизнес или псевдомалый бизнес, где заканчиваются товары для личного пользования и начинаются для не личного, определить достаточно тяжело. Вот человек привез пять пар джинсов, теоретически они могут быть предназначены для продажи, а теоретически — для личного пользования».

В Министерстве финансов признают, что выявить груз, предназначенный для продажи, на этапе таможенного декларирования практически невозможно. Коммерсанты четко следят, чтобы вес и стоимость багажа не превышали необлагаемый лимит. А ассортимент и количество товаров обычно выглядят как покупки в рамках разумных потребностей человека — это годами отработанная схема. И десятикратное снижение беспошлинного порога ничего не изменит, убежден адвокат адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов: «Естественно, что никто ничего декларировать не будет, хотя нужно, все будут идти на авось. Кого-то прихватят, кого-то нет. Собаку специальную поставят, которая будет обнюхивать чемоданы на предмет того, пахнут они сыром или не пахнут. Сейчас же тоже никто ничего не декларировал. Это разовые случаи были, когда кто-то там особо сознательный подходил и говорил: у меня с собой товаров больше, чем предусматривает максимальный беспошлинный порог, и я хочу задекларировать. Я думаю, что, если такие люди есть, то в крайне небольшом количестве. Поэтому как таскали в чемоданах, так и будут таскать на авось».

Новую норму о снижении беспошлинного лимита при повторном въезде Минфин предлагает установить с 1 июля этого года. Те же правила будут действовать при въезде в страны ЕАЭС — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Светлана Белова