Плюс-минус

«Коммерсантъ Стиль» выясняет, чем чреваты для кожи зимние морозы и резкие потепления, и подбирает эффективные процедуры и косметические средства, чтобы спасти ситуацию.

Не любите зиму? Ничего удивительного — это период стресса для организма. По статистике с ноября по март с сухой, зудящей кожей сталкивается 81 млн человек (данные портала newbeauty) — в период холодов уменьшается выработка нормального количества липидов и нарушается тот самый барьер, о котором так любят говорить в рекламе, но мало кто на самом деле задумывается, что это вообще такое.

Татьяна Степанова, врач-дерматолог, косметолог, трихолог сети клиник ЦИДК, рассказывает о механизме: «При колебании температур коже приходится резко подстраиваться под эти изменения. Так, при выходе из теплого помещения в холод происходит резкий спазм сосудов, что нарушает их правильную работу и трофику поверхностных слоев кожи, а заходя с холода в тепло, происходит резкое расширение сосудов. Особенно восприимчива к таким перепадам сухая и чувствительная кожа. Сухая кожа может стать еще суше, начать шелушиться, могут усилиться морщины, а на чувствительной появляются участки покраснения, появляются сосудистая реакция и высыпания».

Ниже — несколько полезных процедур для всех, кто хочет «сохранить лицо», и средства для оказания скорой помощи — восстановления того самого липидного барьера и устранения раздражений.

Бьюти-пространство Faceology

Здесь придумали комплексную процедуру для лица Lift Up на основе космецевтической марки Meillum (разработанной дерматологами Канады и США). Процедура включает антивозрастной уход и скульптурирующий массаж. Важно, что этот комплекс направлен на интенсивное питание кожи, уменьшение глубины и количества морщин, активацию выработки коллагена и эластина, восстановление рельефа кожи.

Still Beauty place

В качестве профессионального ухода специалисты салона рекомендуют курс процедур на аппарате Dermadrop, работающем по принципу безинъекционной мезотерапии. Происходит трансдермальная доставка питательного коктейля с омега-3 кислотами без травмы кожных покровов и болезненных ощущений: он снимает раздражения и покраснения, устраняет ощущение зуда, жжения и дискомфорта, усиливает естественную защиту кожи.

Ирина Кириенко