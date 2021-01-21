Разработку генплана Геленджика завершат к весне 2021 года

Генеральный план Геленджика готов на 70%. Об этом стало известно сегодня в ходе рабочего визита в город-курорт губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В совещании также приняли участие прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, мэр Геленджика Алексей Богодистов, представители «НИИ перспективного градостроительства». Сообщает пресс-служба администрации края.

Губернатор отметил, что за последние годы население Геленджика значительно увеличилось, постоянно растет поток туристов. Эту нагрузку не выдерживают существующая социальная и коммунальная инфраструктура. Город нуждается в школах, детских садах, зеленых зонах. Решить эти проблемы, в том числе, поможет новый генплан курорта.

«Необходим жизнеспособный документ, который учтет все особенности Геленджика, - отметил Вениамин Кондратьев. – Самое главное – решить проблему качества жизни. Обеспечить достаточное количество соцобъектов, парков и скверов. Геленджик не должен превратиться в спальный район без инфраструктуры и перспективы развития. Он должен быть современным, комфортным для жизни и отдыха. У города есть все перспективы стать всемирно известным курортом», - подчеркнул глава региона.

Разработкой генерального плана занимается «НИИ перспективного градостроительства», который зарекомендовал себя при работе над генпланом Краснодара. Руководитель организации Павел Спирин рассказал, что выполнено уже около 70% работ. Определены стратегические цели развития муниципалитета: Геленджик станет всесезонным лечебно-оздоровительным, спортивным центром с развитой социальной инфраструктурой. При формировании документа будет учтено мнение жителей, от которых поступило 1500 предложений развития курорта.

«Готова аэрофотосъемка с лазерным сканированием территории. Увязка с кадастром – с точностью до 5 см. При одобрении наших проектных решений планируем за 1,5-2 месяца завершить разработку документа и выйти на согласование с региональными федеральными структурами», - сообщил Павел Спирин.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что управление архитектуры и градостроительства Геленджика приняло более 200 предложений для нового генплана Геленджика.

Елена Зуева