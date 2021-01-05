Жители Геленджика направили больше 200 предложений для нового генплана курорта

Управление архитектуры и градостроительства Геленджика приняло свыше 200 предложений для нового генерального плана города, разработка которого ведется в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Среди поступивших предложений – налаживание винного и косметического производства, развитие агротуризма, создание бальнеологического курорта и строительство клиник в горной части муниципалитета, а также открытие большой производственной киностудии, которая могла бы работать на все Черноморское побережье.

Кроме того, проектировщик генплана предложил соединить село Кабардинка и районный центр трамвайчиком, построив при этом сеть перехватывающих парковок. По словам главного архитектора Геленджика Екатерины Семеновои, таким образом, туристы смогут передвигаться по городу на альтернативном транспорте.

«В перспективе специалисты видят продление маршрута до Новороссийска, что в интересах обоих городов: у них есть железнодорожный вокзал, а у нас – аэропорт», - отметила она.

В мэрии Геленджика отмечают, что решение о принимаемых изменения будут принимать сами жители города: проект генплана до утверждения будет вынесен на публичные слушания.

Действующий генплан Геленджика был принят в 2016 году, однако ранее Екатерина Семенова заявила, что он потерял свою актуальность.

В мае 2020 года ООО «НИИ перспективного градостроительства» из Санкт-Петербурга стало победителем конкурса на разработку нового генерального плана курорта. Работа над документом началась в июле прошлого года.

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, внесение изменений в генплан Геленджика обойдется местному бюджету в 88,6 млн руб.

Елена Зуева