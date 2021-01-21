В Ярославле проверяют очистку крыш от сосулек

В Ярославле специалисты муниципальной жилищной инспекции контролируют работу управляющих компаний, ТСЖ и ТСК по очистке кровель домов от сосулек, сообщили в пресс-службе мэрии города. По словам заместителя начальника муниципальной жилищной инспекции Ларисы Родионовой, инспекция провела мониторинг выполнения очистки крыш жилых домов во всех городских районах.

«Итоги позволяют сделать вывод о том, что в целом управляющие компании поставленную задачу выполняют. Вместе с тем есть адреса, где работы еще не выполнены. В управляющие компании направлены уведомления о принятии мер в кратчайшие сроки»,— уточнила госпожа Родионова.

В мэрии отметили, что в городе из-за обильных снегопадов и предстоящим потеплением сохраняется опасность образования сосулек и схода наледи с крыш домов. В связи с этим контроль за очисткой крыш будет продолжен.

«Перед проведением работ по очистке кровли, ответственные лица обязаны обеспечить безопасность граждан, оградив территорию проведения работ сигнальной лентой»,— пояснили в мэрии.

Мэрия обращается к жителям города с просьбой сообщать в свою управляющую компанию сведения о домах, на крышах которых образовались снежные или ледяные свесы, или сосульки. Эту же информацию можно сообщить в единую диспетчерскую службу по телефону: 40-40-40.

Антон Антонов