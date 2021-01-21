Русский Кос нашелся в грузинском Батуми

Как стало известно “Ъ”, в Грузии задержали криминального авторитета из Иркутска Алексея Ленивцева по прозвищу Кос. Он находился в международном розыске за организацию преступного сообщества. По версии следствия, Кос совместно с сообщниками обеспечивал проститутками, в том числе несовершеннолетними, иностранцев, приезжавших на Байкал. При этом девушек заставляли оказывать интимные услуги, избивая и даже подсаживая на наркотики.

В МВД Грузии “Ъ” сообщили, что в Батуми задержан гражданин России, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. Данные россиянина в полиции не привели, назвав только его инициалы — А. Л.— и добавили, что он 1987 года рождения. Источник в правоохранительных органах Грузии рассказал, что это Алексей Ленивцев из Иркутска, объявленный в розыск МВД России по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного комитета России (СКР).

Алексей Ленивцев снимал квартиру в Батуми с января 2020 года, но выехать из Грузии не смог, так как уже в феврале ее власти приостановили авиасообщение с другими государствами.

На родине Алексей Ленивцев, получивший прозвище Кос за косоглазие, обвиняется в целой серии преступлений, в том числе в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), похищении человека (ст. 125 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ), вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) и организации проституции (ст. 241 УК РФ).

Алексей Ленивцев Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Группировка, лидером которой являлся Кос, действовала в Иркутске с 2016 года. Ее участниками было организовано несколько публичных домов, а особо состоятельным клиентам, как правило иностранцам, приезжавшим в Иркутск, чтобы побывать на озере Байкал, они организовывали встречи с несовершеннолетними девушками. Последних заставляли заниматься проституцией с помощью угроз и даже подсаживая на наркотики.

Только эпизодов, связанных с несовершеннолетними, в деле оказалось восемь.

В марте 2019 года в Иркутске с привлечением спецподразделений была проведена масштабная операция против участников ОПС. Однако Косу удалось скрыться. Вначале, по некоторым данным, он перебрался в Таиланд, а затем — в Грузию, в которой надолго застрял из-за пандемии ковида.

Сейчас ведутся переговоры об экстрадиции Ленивцева в Россию, сам злоумышленник арестован. При этом следует отметить, что, несмотря на сложные отношения между странами, они периодически выдают друг другу обвиняемых и подозреваемых. Самым известным из них стал Ярослав Сумбаев, заказавший, по версии СКР, убийство следователя МВД Евгении Шишкиной в Подмосковье. Защита заочно обвиняемого пыталась максимально политизировать процесс о его выдаче в РФ, но соответствующее решение после длительного разбирательства все равно было принято.

Георгий Двали, Тбилиси; Екатерина Еременко, Иркутск; Николай Сергеев