Пресс-служба Пригожина отрицает его причастность к отравлениям в школах Красноармейска

Пресс-служба компании «Конкорд», которая принадлежит Евгению Пригожину, заявила, что ООО «Продфутсервис», упоминающееся в связи с массовым отравлением в школах подмосковного Красноармейска, никак не связано с этой группой компаний.

«Эта фирма ни к Евгению Викторовичу (Пригожину.— “Ъ”), ни к компании "Конкорд" никакого отношения не имеет. Приведенные в СМИ данные о связях компании "Конкорд" с вышеуказанной организацией являются вымышленными»,— говорится в сообщении пресс-службы.

О массовом отравлении школьников в подмосковном Красноармейске стало известно 20 января. К врачам с симптомами отравления обратилось около сотни человек. Прокуратура начала проверку, а СКР возбудил уголовное дело.